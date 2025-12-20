Avellino-Palermo è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 20 punti e il Palermo che invece è al 5° posto in classifica con 29 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 4 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 10 reti.
Avellino-Palermo si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Palermo è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 8 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Avellino-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Palermo
- Data: sabato 20 dicembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro: Simone Galipò
Avellino-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 20-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Avellino-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
