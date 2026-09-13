Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Avellino-Palermo è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 6 punti e il Palermo che invece è al 1° posto in classifica con 9 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 2 reti.

Il Palermo ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 2 reti.

Avellino-Palermo si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Palermo è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone.

Dove vedere Avellino-Palermo in tv o in streaming

Partita : Avellino-Palermo

: Avellino-Palermo Data : domenica 13 settembre 2026

: domenica 13 settembre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Avellino

: Avellino Stadio : Stadio Partenio-Adriano Lombardi

: Stadio Partenio-Adriano Lombardi Arbitro: Daniele Doveri

Avellino-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 13-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Avellino-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.