Avellino-Palermo è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 6 punti e il Palermo che invece è al 1° posto in classifica con 9 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 2 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 2 reti.
Avellino-Palermo si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Palermo è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone.
Dove vedere Avellino-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Palermo
- Data: domenica 13 settembre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro: Daniele Doveri
Avellino-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 13-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Avellino-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Avellino - Palermo?
- La gara tra Avellino e Palermo si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Avellino - Palermo?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Avellino - Palermo sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Avellino - Palermo?
- La partita si gioca a Avellino
- In che stadio si gioca Avellino - Palermo?
- Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 2 gol, mentre il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 2 gol
- Chi trasmette la partita Avellino - Palermo?
- La partita tra Avellino e Palermo verrà trasmessa da DAZN