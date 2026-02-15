Virgilio Sport
Avellino-Pescara come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 25a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Avellino-Pescara è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 28 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 15 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 48. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.

Avellino-Pescara si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Pescara è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Avellino-Pescara in tv o in streaming

  • Partita: Avellino-Pescara
  • Data: domenica 15 febbraio 2026
  • Orario: 19:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Avellino
  • Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
  • Arbitro: Andrea Calzavara

Avellino-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 15-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Avellino-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Avellino - Pescara?
La gara tra Avellino e Pescara si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 19:30
Chi è l'arbitro di Avellino - Pescara?
L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Avellino - Pescara sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Avellino - Pescara?
La partita si gioca a Avellino
In che stadio si gioca Avellino - Pescara?
Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 11 gol, mentre il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 5 gol
Chi trasmette la partita Avellino - Pescara?
La partita tra Avellino e Pescara verrà trasmessa da DAZN
