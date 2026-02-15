Partita valevole per la 25a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Avellino-Pescara è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 28 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 15 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.

Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 48. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.

Avellino-Pescara si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Pescara è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Avellino-Pescara in tv o in streaming

Partita : Avellino-Pescara

: Avellino-Pescara Data : domenica 15 febbraio 2026

: domenica 15 febbraio 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Avellino

: Avellino Stadio : Stadio Partenio-Adriano Lombardi

: Stadio Partenio-Adriano Lombardi Arbitro: Andrea Calzavara

Avellino-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 15-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Avellino-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.