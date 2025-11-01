Partita valevole per la 11a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Avellino-Reggiana è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 13 punti e la Reggiana che invece è al 7° posto in classifica con 15 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 2 reti.

La Reggiana ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Elayis Tavsan con 3 reti.

Avellino-Reggiana si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Reggiana è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Avellino-Reggiana in tv o in streaming

Avellino-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 01-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

