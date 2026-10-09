Avellino-Sampdoria è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 7 punti e la Sampdoria che invece è al 17° posto in classifica con 4 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 3 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 2 reti.
Avellino-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Sampdoria è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Avellino-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Sampdoria
- Data: venerdì 9 ottobre 2026
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Avellino-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 09-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Avellino-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Avellino - Sampdoria?
- La gara tra Avellino e Sampdoria si giocherà venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Avellino - Sampdoria?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Avellino - Sampdoria sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Avellino - Sampdoria?
- La partita si gioca a Avellino
- In che stadio si gioca Avellino - Sampdoria?
- Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 3 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 2 gol
- Chi trasmette la partita Avellino - Sampdoria?
- La partita tra Avellino e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN