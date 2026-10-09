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CALCIO SERIE B

Avellino-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 6a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Avellino-Sampdoria è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 7 punti e la Sampdoria che invece è al 17° posto in classifica con 4 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 3 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 2 reti.

Avellino-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Sampdoria è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Avellino-Sampdoria in tv o in streaming

  • Partita: Avellino-Sampdoria
  • Data: venerdì 9 ottobre 2026
  • Orario: 20:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Avellino
  • Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
  • Arbitro: Juan Luca Sacchi

Avellino-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 09-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Avellino-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Avellino - Sampdoria?
La gara tra Avellino e Sampdoria si giocherà venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 20:30
Chi è l'arbitro di Avellino - Sampdoria?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Avellino - Sampdoria sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Avellino - Sampdoria?
La partita si gioca a Avellino
In che stadio si gioca Avellino - Sampdoria?
Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 3 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 2 gol
Chi trasmette la partita Avellino - Sampdoria?
La partita tra Avellino e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN
Avellino-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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