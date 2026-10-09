Partita valevole per la 6a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Avellino-Sampdoria è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 7 punti e la Sampdoria che invece è al 17° posto in classifica con 4 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 3 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 2 reti.

Avellino-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Sampdoria è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Avellino-Sampdoria in tv o in streaming

Partita : Avellino-Sampdoria

: Avellino-Sampdoria Data : venerdì 9 ottobre 2026

: venerdì 9 ottobre 2026 Orario : 20:30

: 20:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Avellino

: Avellino Stadio : Stadio Partenio-Adriano Lombardi

: Stadio Partenio-Adriano Lombardi Arbitro: Juan Luca Sacchi

Avellino-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 09-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Avellino-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.