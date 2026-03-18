Avellino-Sudtirol è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 36 punti e Sudtirol che invece è al 9° posto in classifica con 38 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 9 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 47. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 8 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 9 reti.
Avellino-Sudtirol si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Sudtirol è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 15 incontri concedendo 8 rigori; ha assegnato 71 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Avellino-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Sudtirol
- Data: mercoledì 18 marzo 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro: Simone Galipò
Avellino-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 18-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Avellino-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Avellino - Sudtirol?
- La gara tra Avellino e Sudtirol si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20:00
- Chi è l'arbitro di Avellino - Sudtirol?
- L'arbitro del match sarà Simone Galipò
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Avellino - Sudtirol sarà Marco Monaldi
- Dove si gioca Avellino - Sudtirol?
- La partita si gioca a Avellino
- In che stadio si gioca Avellino - Sudtirol?
- Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 11 gol, mentre il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 9 gol
- Chi trasmette la partita Avellino - Sudtirol?
- La partita tra Avellino e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN