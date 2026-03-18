Partita valevole per la 31a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Avellino-Sudtirol è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 36 punti e Sudtirol che invece è al 9° posto in classifica con 38 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 9 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 47. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.

Sudtirol ha ottenuto finora 8 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 9 reti.

Avellino-Sudtirol si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Sudtirol è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 15 incontri concedendo 8 rigori; ha assegnato 71 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Avellino-Sudtirol in tv o in streaming

Partita : Avellino-Sudtirol

: Avellino-Sudtirol Data : mercoledì 18 marzo 2026

: mercoledì 18 marzo 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Avellino

: Avellino Stadio : Stadio Partenio-Adriano Lombardi

: Stadio Partenio-Adriano Lombardi Arbitro: Simone Galipò

Avellino-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 18-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Avellino-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.