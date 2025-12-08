Partita valevole per la 15a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Avellino-Venezia è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 19 punti e il Venezia che invece è al 6° posto in classifica con 25 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 4 reti.

Il Venezia ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 6 reti.

Avellino-Venezia si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Venezia è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 2 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Avellino-Venezia in tv o in streaming

Partita : Avellino-Venezia

: Avellino-Venezia Data : lunedì 8 dicembre 2025

: lunedì 8 dicembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Avellino

: Avellino Stadio : Stadio Partenio-Adriano Lombardi

: Stadio Partenio-Adriano Lombardi Arbitro: Kevin Bonacina

Avellino-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Avellino-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.