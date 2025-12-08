Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Avellino-Venezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 15a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Avellino-Venezia è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 19 punti e il Venezia che invece è al 6° posto in classifica con 25 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 4 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 6 reti.

Avellino-Venezia si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Venezia è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 2 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Avellino-Venezia in tv o in streaming

  • Partita: Avellino-Venezia
  • Data: lunedì 8 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Avellino
  • Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
  • Arbitro: Kevin Bonacina

Avellino-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Avellino-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Avellino - Venezia?
La gara tra Avellino e Venezia si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Avellino - Venezia?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Avellino - Venezia sarà Niccolò Baroni
Dove si gioca Avellino - Venezia?
La partita si gioca a Avellino
In che stadio si gioca Avellino - Venezia?
Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 4 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 6 gol
Chi trasmette la partita Avellino - Venezia?
La partita tra Avellino e Venezia verrà trasmessa da DAZN
