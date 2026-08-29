Partita valevole per la 2a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Avellino-Vicenza è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 0 punti e il Vicenza che invece è al 2° posto in classifica con 3 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 1 rete.

Il Vicenza ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Claudio Morra con 1 rete.

Avellino-Vicenza si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Vicenza è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.

Dove vedere Avellino-Vicenza in tv o in streaming

Partita : Avellino-Vicenza

: Avellino-Vicenza Data : sabato 29 agosto 2026

: sabato 29 agosto 2026 Orario : 21:00

: 21:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Avellino

: Avellino Stadio : Stadio Partenio-Adriano Lombardi

: Stadio Partenio-Adriano Lombardi Arbitro: Valerio Crezzini

Avellino-Vicenza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 29-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Avellino-Vicenza sarà inserito un'ora prima del match.