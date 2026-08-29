Avellino-Vicenza è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 0 punti e il Vicenza che invece è al 2° posto in classifica con 3 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 1 rete.
Il Vicenza ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Claudio Morra con 1 rete.
Avellino-Vicenza si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Vicenza è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.
Dove vedere Avellino-Vicenza in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Vicenza
- Data: sabato 29 agosto 2026
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro: Valerio Crezzini
Avellino-Vicenza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 29-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Avellino-Vicenza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Avellino - Vicenza?
- La gara tra Avellino e Vicenza si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 21:00
- Chi è l'arbitro di Avellino - Vicenza?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Avellino - Vicenza sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Avellino - Vicenza?
- La partita si gioca a Avellino
- In che stadio si gioca Avellino - Vicenza?
- Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 1 gol, mentre il capocannoniere del Vicenza è Claudio Morra con 1 gol
- Chi trasmette la partita Avellino - Vicenza?
- La partita tra Avellino e Vicenza verrà trasmessa da DAZN