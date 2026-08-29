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CALCIO SERIE B

Avellino-Vicenza come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 2a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Avellino-Vicenza è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 0 punti e il Vicenza che invece è al 2° posto in classifica con 3 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 1 rete.
Il Vicenza ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Claudio Morra con 1 rete.

Avellino-Vicenza si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Vicenza è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.

Dove vedere Avellino-Vicenza in tv o in streaming

  • Partita: Avellino-Vicenza
  • Data: sabato 29 agosto 2026
  • Orario: 21:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Avellino
  • Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
  • Arbitro: Valerio Crezzini

Avellino-Vicenza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 29-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Avellino-Vicenza sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Avellino - Vicenza?
La gara tra Avellino e Vicenza si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 21:00
Chi è l'arbitro di Avellino - Vicenza?
L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Avellino - Vicenza sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Avellino - Vicenza?
La partita si gioca a Avellino
In che stadio si gioca Avellino - Vicenza?
Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 1 gol, mentre il capocannoniere del Vicenza è Claudio Morra con 1 gol
Chi trasmette la partita Avellino - Vicenza?
La partita tra Avellino e Vicenza verrà trasmessa da DAZN
Avellino-Vicenza come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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