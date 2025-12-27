Partita valevole per la 18a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Bari-Avellino è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 16 punti e l'Avellino che invece è al 11° posto in classifica con 21 punti.

Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.

L'Avellino ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 5 reti.

Bari-Avellino si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Avellino è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 4 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Bari-Avellino in tv o in streaming

Bari-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Bari-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.