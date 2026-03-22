Bari-Carrarese è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 31 punti e la Carrarese che invece è al 11° posto in classifica con 36 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 47. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 8 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 8 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 9 reti.
Bari-Carrarese si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Carrarese è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 12 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 54 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Bari-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Bari-Carrarese
- Data: domenica 22 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Daniele Perenzoni
Bari-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Sarà possibile seguire la diretta live di Bari-Carrarese su Virgilio Sport: Bari-Carrarese.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bari - Carrarese?
- La gara tra Bari e Carrarese si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Bari - Carrarese?
- L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bari - Carrarese sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Bari - Carrarese?
- La partita si gioca a Bari
- In che stadio si gioca Bari - Carrarese?
- Stadio San Nicola
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 8 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 9 gol
- Chi trasmette la partita Bari - Carrarese?
- La partita tra Bari e Carrarese verrà trasmessa da DAZN