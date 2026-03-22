Partita valevole per la 32a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Bari-Carrarese è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 31 punti e la Carrarese che invece è al 11° posto in classifica con 36 punti.

Il Bari ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 47. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 8 reti.

La Carrarese ha ottenuto finora 8 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 9 reti.

Bari-Carrarese si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Carrarese è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 12 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 54 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Bari-Carrarese in tv o in streaming

Partita : Bari-Carrarese

: Bari-Carrarese Data : domenica 22 marzo 2026

: domenica 22 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bari

: Bari Stadio : San Nicola

: San Nicola Arbitro: Daniele Perenzoni

Bari-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Sarà possibile seguire la diretta live di Bari-Carrarese su Virgilio Sport: Bari-Carrarese.