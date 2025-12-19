Bari-Catanzaro è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 16 punti e il Catanzaro che invece è al 7° posto in classifica con 25 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.
Bari-Catanzaro si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Catanzaro è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bari-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Bari-Catanzaro
- Data: venerdì 19 dicembre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Antonio Rapuano
Bari-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 19-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bari - Catanzaro?
- La gara tra Bari e Catanzaro si giocherà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Bari - Catanzaro?
- L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bari - Catanzaro sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Bari - Catanzaro?
- La partita si gioca a Bari
- In che stadio si gioca Bari - Catanzaro?
- Stadio San Nicola
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 5 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Alphadjo Cissè con 6 gol
- Chi trasmette la partita Bari - Catanzaro?
- La partita tra Bari e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN