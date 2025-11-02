Bari-Cesena è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 9 punti e il Cesena che invece è al 4° posto in classifica con 20 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 4 reti.
Bari-Cesena si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Cesena è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bari-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Bari-Cesena
- Data: domenica 2 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Francesco Fourneau
Bari-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 02-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
