Bari-Empoli è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 25 punti e l'Empoli che invece è al 12° posto in classifica con 31 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 7 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 9 reti.
Bari-Empoli si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Empoli è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 9 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 47 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Bari-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Bari-Empoli
- Data: mercoledì 4 marzo 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Bari-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 04-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bari - Empoli?
- La gara tra Bari e Empoli si giocherà mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00
- Chi è l'arbitro di Bari - Empoli?
- L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bari - Empoli sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Bari - Empoli?
- La partita si gioca a Bari
- In che stadio si gioca Bari - Empoli?
- Stadio San Nicola
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 7 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 9 gol
- Chi trasmette la partita Bari - Empoli?
- La partita tra Bari e Empoli verrà trasmessa da DAZN