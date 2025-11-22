Bari-Frosinone è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 13 punti e il Frosinone che invece è al 4° posto in classifica con 22 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 4 reti.
Bari-Frosinone si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Frosinone è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bari-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Bari-Frosinone
- Data: sabato 22 novembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Mario Perri
Bari-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 22-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
