Bari-Juve stabia è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 17 punti e Juve Stabia che invece è al 9° posto in classifica con 27 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 6 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 5 reti.
Bari-Juve stabia si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Juve stabia è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 21 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bari-Juve stabia in tv o in streaming
- Partita: Bari-Juve stabia
- Data: sabato 17 gennaio 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Davide Di Marco
Bari-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 17-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
