Bari-Mantova è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 6 punti e Mantova che invece è al 20° posto in classifica con 5 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 4 reti.
Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 3 reti.
Bari-Mantova si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Mantova è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Bari-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Bari-Mantova
- Data: domenica 26 ottobre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Luca Massimi
Bari-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 26-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
