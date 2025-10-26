Virgilio Sport
Bari-Mantova come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Bari-Mantova è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 6 punti e Mantova che invece è al 20° posto in classifica con 5 punti.

Il Bari ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 4 reti.
Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 3 reti.

Bari-Mantova si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Mantova è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Bari-Mantova in tv o in streaming

  • Partita: Bari-Mantova
  • Data: domenica 26 ottobre 2025
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bari
  • Stadio: San Nicola
  • Arbitro: Luca Massimi

Bari-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 26-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Bari-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Bari - Mantova?
La gara tra Bari e Mantova si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Bari - Mantova?
L'arbitro del match sarà Luca Massimi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bari - Mantova sarà Alessandro Prontera
Dove si gioca Bari - Mantova?
La partita si gioca a Bari
In che stadio si gioca Bari - Mantova?
Stadio San Nicola
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 4 gol, mentre il capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso con 3 gol
Chi trasmette la partita Bari - Mantova?
La partita tra Bari e Mantova verrà trasmessa da DAZN
