Bari-Monza è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 0 punti e il Monza che invece è al 7° posto in classifica con 3 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Mehdi Dorval con 1 rete.
Il Monza ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Armando Izzo con 1 rete.
Bari-Monza si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Monza è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi.
Dove vedere Bari-Monza in tv o in streaming
- Partita: Bari-Monza
- Data: domenica 31 agosto 2025
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Simone Galipò
Bari-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 31-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bari - Monza?
- La gara tra Bari e Monza si giocherà domenica 31 agosto 2025 alle ore 21:00
- Chi è l'arbitro di Bari - Monza?
- L'arbitro del match sarà Simone Galipò
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bari - Monza sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Bari - Monza?
- La partita si gioca a Bari
- In che stadio si gioca Bari - Monza?
- Stadio San Nicola
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Bari è Mehdi Dorval con 1 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Armando Izzo con 1 gol
- Chi trasmette la partita Bari - Monza?
- La partita tra Bari e Monza verrà trasmessa da DAZN