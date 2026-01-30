Bari-Palermo è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 20 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 38 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 6 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 10 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 12 reti.
Bari-Palermo si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Palermo è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 35 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Bari-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Bari-Palermo
- Data: venerdì 30 gennaio 2026
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Antonio Rapuano
Bari-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 30-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
