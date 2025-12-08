Partita valevole per la 15a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Bari-Pescara è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 14 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 9 punti.

Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.

Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 4 reti.

Bari-Pescara si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Pescara è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bari-Pescara in tv o in streaming

Bari-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

Il link al live di Bari-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.