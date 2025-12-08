Bari-Pescara è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 14 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 9 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 4 reti.
Bari-Pescara si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Pescara è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bari-Pescara in tv o in streaming
- Partita: Bari-Pescara
- Data: lunedì 8 dicembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Bari-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
