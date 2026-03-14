Bari-Reggiana è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 28 punti e la Reggiana che invece è al 17° posto in classifica con 29 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 6 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 7 reti.
La Reggiana ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 6 reti.
Bari-Reggiana si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Reggiana è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 5 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Bari-Reggiana in tv o in streaming
- Partita: Bari-Reggiana
- Data: sabato 14 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Luca Pairetto
Bari-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Bari-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bari - Reggiana?
- La gara tra Bari e Reggiana si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Bari - Reggiana?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bari - Reggiana sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Bari - Reggiana?
- La partita si gioca a Bari
- In che stadio si gioca Bari - Reggiana?
- Stadio San Nicola
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 7 gol, mentre il capocannoniere della Reggiana è Manolo Portanova con 6 gol
- Chi trasmette la partita Bari - Reggiana?
- La partita tra Bari e Reggiana verrà trasmessa da DAZN