Partita valevole per la 30a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Bari-Reggiana è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 28 punti e la Reggiana che invece è al 17° posto in classifica con 29 punti.

Il Bari ha ottenuto finora 6 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 7 reti.

La Reggiana ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 6 reti.

Bari-Reggiana si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Reggiana è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 5 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Bari-Reggiana in tv o in streaming

Partita : Bari-Reggiana

: Bari-Reggiana Data : sabato 14 marzo 2026

: sabato 14 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bari

: Bari Stadio : San Nicola

: San Nicola Arbitro: Luca Pairetto

Bari-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Bari-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.