Bari-Spezia è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 20 punti e lo Spezia che invece è al 18° posto in classifica con 21 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 4 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 6 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 5 reti.
Bari-Spezia si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Spezia è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Bari-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Bari-Spezia
- Data: mercoledì 11 febbraio 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro:
Bari-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 11-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bari - Spezia?
- La gara tra Bari e Spezia si giocherà mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Bari - Spezia?
- La partita si gioca a Bari
- In che stadio si gioca Bari - Spezia?
- Stadio San Nicola
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 6 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è Gabriele Artistico con 5 gol
- Chi trasmette la partita Bari - Spezia?
- La partita tra Bari e Spezia verrà trasmessa da DAZN