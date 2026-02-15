Bari-Sudtirol è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Bari che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 21 punti e Sudtirol che invece è al 9° posto in classifica con 30 punti.
Il Bari ha ottenuto finora 4 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 6 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 6 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 6 reti.
Bari-Sudtirol si gioca allo stadio San Nicola di Bari; arbitro di Bari - Sudtirol è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 11 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 58 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Bari-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Bari-Sudtirol
- Data: domenica 15 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bari
- Stadio: San Nicola
- Arbitro: Luca Massimi
Bari-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Bari-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bari - Sudtirol?
- La gara tra Bari e Sudtirol si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Bari - Sudtirol?
- L'arbitro del match sarà Luca Massimi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bari - Sudtirol sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Bari - Sudtirol?
- La partita si gioca a Bari
- In che stadio si gioca Bari - Sudtirol?
- Stadio San Nicola
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 6 gol, mentre il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 6 gol
- Chi trasmette la partita Bari - Sudtirol?
- La partita tra Bari e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN