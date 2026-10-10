Benevento-Cesena è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 7 punti e il Cesena che invece è al 8° posto in classifica con 7 punti.
Il Benevento ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.
Benevento-Cesena si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Cesena è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Benevento-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Benevento-Cesena
- Data: sabato 10 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Benevento
- Stadio: Ciro Vigorito
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Benevento-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Benevento-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Benevento - Cesena?
- La gara tra Benevento e Cesena si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Benevento - Cesena?
- L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Benevento - Cesena sarà Marco Piccinini
- Dove si gioca Benevento - Cesena?
- La partita si gioca a Benevento
- In che stadio si gioca Benevento - Cesena?
- Stadio Ciro Vigorito
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 2 gol, mentre il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 6 gol
- Chi trasmette la partita Benevento - Cesena?
- La partita tra Benevento e Cesena verrà trasmessa da DAZN