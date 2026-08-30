Partita valevole per la 2a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Benevento-Sudtirol è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 0 punti e il Sudtirol che invece è al 9° posto in classifica con 3 punti.

Il Benevento ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 1 rete.

Il Sudtirol ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Davì con 1 rete.

Benevento-Sudtirol si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Sudtirol è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Mario Perri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Benevento-Sudtirol in tv o in streaming

Partita : Benevento-Sudtirol

: Benevento-Sudtirol Data : domenica 30 agosto 2026

: domenica 30 agosto 2026 Orario : 21:00

: 21:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Benevento

: Benevento Stadio : Ciro Vigorito

: Ciro Vigorito Arbitro: Mario Perri

Benevento-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 30-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Benevento-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.