Benevento-Sudtirol è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 0 punti e il Sudtirol che invece è al 9° posto in classifica con 3 punti.
Il Benevento ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 1 rete.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Davì con 1 rete.
Benevento-Sudtirol si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Sudtirol è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Mario Perri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Benevento-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Benevento-Sudtirol
- Data: domenica 30 agosto 2026
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Benevento
- Stadio: Ciro Vigorito
- Arbitro: Mario Perri
Benevento-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 30-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Benevento-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Benevento - Sudtirol?
- La gara tra Benevento e Sudtirol si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 21:00
- Chi è l'arbitro di Benevento - Sudtirol?
- L'arbitro del match sarà Mario Perri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Benevento - Sudtirol sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Benevento - Sudtirol?
- La partita si gioca a Benevento
- In che stadio si gioca Benevento - Sudtirol?
- Stadio Ciro Vigorito
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 1 gol, mentre il capocannoniere del Sudtirol è Simone Davì con 1 gol
- Chi trasmette la partita Benevento - Sudtirol?
- La partita tra Benevento e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN