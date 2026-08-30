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CALCIO SERIE B

Benevento-Sudtirol come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 2a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Benevento-Sudtirol è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 0 punti e il Sudtirol che invece è al 9° posto in classifica con 3 punti.

Il Benevento ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 1 rete.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Davì con 1 rete.

Benevento-Sudtirol si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Sudtirol è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Mario Perri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Benevento-Sudtirol in tv o in streaming

  • Partita: Benevento-Sudtirol
  • Data: domenica 30 agosto 2026
  • Orario: 21:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Benevento
  • Stadio: Ciro Vigorito
  • Arbitro: Mario Perri

Benevento-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 30-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Benevento-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Benevento - Sudtirol?
La gara tra Benevento e Sudtirol si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 21:00
Chi è l'arbitro di Benevento - Sudtirol?
L'arbitro del match sarà Mario Perri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Benevento - Sudtirol sarà Alberto Santoro
Dove si gioca Benevento - Sudtirol?
La partita si gioca a Benevento
In che stadio si gioca Benevento - Sudtirol?
Stadio Ciro Vigorito
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 1 gol, mentre il capocannoniere del Sudtirol è Simone Davì con 1 gol
Chi trasmette la partita Benevento - Sudtirol?
La partita tra Benevento e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN
Benevento-Sudtirol come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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