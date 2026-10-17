Partita valevole per la 7a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Benevento-Vicenza è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 10 punti e il Vicenza che invece è al 16° posto in classifica con 5 punti.

Il Benevento ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.

Il Vicenza ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Brighenti con 1 rete.

Benevento-Vicenza si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Vicenza è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Benevento-Vicenza in tv o in streaming

Partita : Benevento-Vicenza

: Benevento-Vicenza Data : sabato 17 ottobre 2026

: sabato 17 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Benevento

: Benevento Stadio : Ciro Vigorito

: Ciro Vigorito Arbitro: Simone Galipò

Benevento-Vicenza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Benevento-Vicenza sarà inserito un'ora prima del match.