Benevento-Vicenza è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 10 punti e il Vicenza che invece è al 16° posto in classifica con 5 punti.
Il Benevento ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.
Il Vicenza ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Brighenti con 1 rete.
Benevento-Vicenza si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Vicenza è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Benevento-Vicenza in tv o in streaming
- Partita: Benevento-Vicenza
- Data: sabato 17 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Benevento
- Stadio: Ciro Vigorito
- Arbitro: Simone Galipò
Benevento-Vicenza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Benevento-Vicenza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Benevento - Vicenza?
- La gara tra Benevento e Vicenza si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Benevento - Vicenza?
- L'arbitro del match sarà Simone Galipò
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Benevento - Vicenza sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Benevento - Vicenza?
- La partita si gioca a Benevento
- In che stadio si gioca Benevento - Vicenza?
- Stadio Ciro Vigorito
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 2 gol, mentre il capocannoniere del Vicenza è Nicolò Brighenti con 1 gol
- Chi trasmette la partita Benevento - Vicenza?
- La partita tra Benevento e Vicenza verrà trasmessa da DAZN