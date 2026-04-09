Dove vedere Bologna-Aston Villa, quarti di finale Europa League: orario, probabili formazioni e arbitro

La partita tra Bologna e Aston Villa, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, si giocherà oggi, giovedì 9 aprile 2026, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

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Continua l’avventura europea del Bologna: gli emiliani ospitano stasera l’Aston Villa al Dall’Ara per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Una sfida dal fascino internazionale per la squadra rossoblù che, dopo aver battuto la Roma agli Ottavi, è chiamata a sfruttare il fattore campo contro una delle formazioni più in forma del torneo. Il calcio d’inizio è fissato per questa sera. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo.

Bologna-Aston Villa: data e orario del match

La partita tra Bologna e Aston Villa, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, si giocherà giovedì 9 aprile 2026 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

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Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 italiane (20:00 nel Regno Unito). Si tratta del primo confronto in assoluto tra le due squadre in terra italiana, dopo i precedenti disputati a Birmingham nelle ultime due stagioni europee. Ricapitolando:

Partita: Bologna-Aston Villa

Dove: Dall’Ara di Bologna

Data: 9 aprile 2026

Orario: 21

Diretta: Sky Sport

Streaming: Now, SkyGo

Competizione: Europa League

Dove vedere Bologna-Aston Villa in tv e streaming

Bologna-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, con possibilità di seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW.

Per chi preferisce la visione da dispositivi mobili o smart tv, la gara sarà disponibile anche tramite le app ufficiali delle piattaforme abilitate.

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Probabili formazioni di Bologna-Aston Villa

Per le probabili formazioni, il Bologna di Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3, con Castro riferimento offensivo e Bernardeschi pronto ad agire largo nel tridente. L’Aston Villa di Unai Emery potrebbe rispondere, invece, con il 4-2-3-1, modulo che esalta la qualità di McGinn, Rogers e Watkins.

Bologna (4-3-3): Ravaglia; João Mário, Casale, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

Ravaglia; João Mário, Casale, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Buendía, Rogers; Watkins.

Arbitro di Bologna-Aston Villa

La UEFA ha designato per Bologna-Aston Villa l’arbitro svizzero Sandro Schärer.

Ad assisterlo ci saranno i connazionali Stéphane De Almeida e Jonas Erni, mentre il quarto uomo sarà Anojen Kanagasingam. In sala VAR presente una squadra arbitrale tutta internazionale, come previsto per i quarti di finale europei.

Una notte storica per il Bologna

Per il Bologna si tratta di una delle notti europee più importanti degli ultimi anni. La squadra emiliana vuole continuare a stupire dopo l’ottimo percorso continentale, ma davanti troverà un Aston Villa esperto e guidato da uno specialista della competizione come Unai Emery. Il ritorno è in programma tra una settimana a Birmingham.

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