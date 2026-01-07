Bologna-Atalanta è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 26 punti e l'Atalanta che invece è al 8° posto in classifica con 25 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.
Bologna-Atalanta si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Atalanta è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Atalanta
- Data: mercoledì 7 gennaio 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Marco Di Bello
Bologna-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 07-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Bologna-Atalanta live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Bologna-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.
