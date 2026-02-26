Dove vedere Bologna-Brann in tv e streaming playoff Europa League 2025/2026, orario, probabili formazioni e arbitro

Tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming in questa serata europea per il ritorno degli spareggi della competizione continentale, gli emiliani provano l'impresa in casa

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il Bologna arriva alla sfida di questa sera, 26 febbraio, contro il Brann dopo aver conquistato un importante risultato nell’andata degli spareggi di Europa League. Gli emiliani di Vincenzo Italiano affrontano la sfida che decide tutto sul versante europeo dopo aver ritrovato fiducia e continuità. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la sfida del ritorno di playoff di Europa League in diretta, le probabili formazioni e l’arbitro designato.

La situazione di Bologna e Brann

Si gioca il ritorno degli spareggi di Europa League, ovvero il turno che condurrà verso gli ottavi di finale si augura il Bologna di Italiano. Si va di scena allo stadio Dall’Ara di Bologna dopo un risultato positivo in trasferta, che potrebbe costituire un’ottima base di partenza per gli emiliani che, però, non devono sottovalutare l’avversario come si affanna a ripeter l’allenatore, consapevole che sarà la qualità a fare la differenza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Riassumiamo, di seguito, le informazioni per seguire in diretta il match:

Partita: Bologna-Brann

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Streaming: SkyGO, NOW

Data: 26 febbraio 2026

Orario: 21

Competizione: Europa League

Dove vedere Bologna-Brann in diretta tv

Per quanti intendono seguire in diretta tv la sfida tra Brann e Bologna sarà trasmessa in esclusiva e diretta televisiva da Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. .

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Telecronaca affidata a Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marina Presello e Marco Nosotti, Diretta Gol Riccardo Gentile. Spazio al pre e post partita con Studio Europa e Conference League, programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Federico Zancan e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Bologna-Brann in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita di ritorno dei playoff di Europa League tra Bologna e Brann in streaming, per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, pure in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento.

DOVE VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING IL BOLOGNA

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. La formazione di Italiano rispecchia l’intento del tecnico di centrare una qualificazione importante per la squadra a e la società, dopo la vittoria in trasferta 1-0 per i rossoblu. Adesso al dall’Ara non si possono commettere leggerezze. Qualche ritocco, insomma pur non stravolgendo l’undici in campo:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Zortea; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano.

Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Zortea; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano. BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All.: Alexandersson

L’arbitro designato, VAR e AVAR

L’UEFA ha diramato la designazione per la sfida di ritorno del playoff di Europa League. A dirigere il match dello Stadio Dall’Ara tra Bologna e Brann sarà l’arbitro Bastien (FRA). A coadiuvarlo gli assistenti Zakrani (FRA) e Berthomieu (FRA).

Come IV uomo ci sarà il signor Dechepy (FRA), mentre per quel che concerne il lavoro della moviola in campo al monitor ci saranno il signor Brisard (FRA) come VAR e signor Van Boekel (NED) come AVAR.