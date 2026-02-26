Dove vedere Bologna-Brann in tv e streaming playoff Europa League 2025/2026, orario, probabili formazioni e arbitro

Il Bologna arriva alla sfida di questa sera, 26 febbraio, contro il Brann dopo aver conquistato un importante risultato nell’andata degli spareggi di Europa League. Gli emiliani di Vincenzo Italiano affrontano la sfida che decide tutto sul versante europeo dopo aver ritrovato fiducia e continuità. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la sfida del ritorno di playoff di Europa League in diretta, le probabili formazioni e l’arbitro designato.
La situazione di Bologna e Brann
Si gioca il ritorno degli spareggi di Europa League, ovvero il turno che condurrà verso gli ottavi di finale si augura il Bologna di Italiano. Si va di scena allo stadio Dall’Ara di Bologna dopo un risultato positivo in trasferta, che potrebbe costituire un’ottima base di partenza per gli emiliani che, però, non devono sottovalutare l’avversario come si affanna a ripeter l’allenatore, consapevole che sarà la qualità a fare la differenza.
Riassumiamo, di seguito, le informazioni per seguire in diretta il match:
- Partita: Bologna-Brann
- Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- Streaming: SkyGO, NOW
- Data: 26 febbraio 2026
- Orario: 21
- Competizione: Europa League
Dove vedere Bologna-Brann in diretta tv
Per quanti intendono seguire in diretta tv la sfida tra Brann e Bologna sarà trasmessa in esclusiva e diretta televisiva da Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. .
Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.
Telecronaca affidata a Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marina Presello e Marco Nosotti, Diretta Gol Riccardo Gentile. Spazio al pre e post partita con Studio Europa e Conference League, programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Federico Zancan e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Bologna-Brann in streaming
Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita di ritorno dei playoff di Europa League tra Bologna e Brann in streaming, per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.
Partita visibile, quindi, pure in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento.
DOVE VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING IL BOLOGNA
Probabili formazioni
Passiamo al capitolo probabili formazioni. La formazione di Italiano rispecchia l’intento del tecnico di centrare una qualificazione importante per la squadra a e la società, dopo la vittoria in trasferta 1-0 per i rossoblu. Adesso al dall’Ara non si possono commettere leggerezze. Qualche ritocco, insomma pur non stravolgendo l’undici in campo:
- BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Zortea; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano.
- BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All.: Alexandersson
L’arbitro designato, VAR e AVAR
L’UEFA ha diramato la designazione per la sfida di ritorno del playoff di Europa League. A dirigere il match dello Stadio Dall’Ara tra Bologna e Brann sarà l’arbitro Bastien (FRA). A coadiuvarlo gli assistenti Zakrani (FRA) e Berthomieu (FRA).
Come IV uomo ci sarà il signor Dechepy (FRA), mentre per quel che concerne il lavoro della moviola in campo al monitor ci saranno il signor Brisard (FRA) come VAR e signor Van Boekel (NED) come AVAR.