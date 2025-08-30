Bologna-Como è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 0 punti e il Como che invece è al 4° posto in classifica con 3 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.
Il Como ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 1 rete.
Bologna-Como si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Como è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.
Dove vedere Bologna-Como in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Como
- Data: sabato 30 agosto 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Daniele Doveri
Bologna-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 30-08-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Como?
- La gara tra Bologna e Como si giocherà sabato 30 agosto 2025 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Bologna - Como?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bologna - Como sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Bologna - Como?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Como?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Chi trasmette la partita Bologna - Como?
- La partita tra Bologna e Como verrà trasmessa da DAZN