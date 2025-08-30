Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2025/2026

Bologna-Como è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 0 punti e il Como che invece è al 4° posto in classifica con 3 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.

Il Como ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 1 rete.

Bologna-Como si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Como è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Bologna-Como in tv o in streaming

Bologna-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 30-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

