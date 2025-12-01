Virgilio Sport
Bologna-Cremonese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Bologna-Cremonese è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 24 punti e la Cremonese che invece è al 12° posto in classifica con 14 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.

Bologna-Cremonese si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Cremonese è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Cremonese in tv o in streaming

  • Partita: Bologna-Cremonese
  • Data: lunedì 1 dicembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bologna
  • Stadio: Renato Dall'Ara
  • Arbitro: Ermanno Feliciani

Bologna-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Bologna - Cremonese?
La gara tra Bologna e Cremonese si giocherà lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Bologna - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Cremonese sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Bologna - Cremonese?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Cremonese?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 5 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol
Chi trasmette la partita Bologna - Cremonese?
La partita tra Bologna e Cremonese verrà trasmessa da DAZN
