Bologna-Cremonese è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 24 punti e la Cremonese che invece è al 12° posto in classifica con 14 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.
Bologna-Cremonese si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Cremonese è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Cremonese
- Data: lunedì 1 dicembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Bologna-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-12-2025.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Cremonese?
- La gara tra Bologna e Cremonese si giocherà lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Bologna - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bologna - Cremonese sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Bologna - Cremonese?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Cremonese?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 5 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol
- Chi trasmette la partita Bologna - Cremonese?
- La partita tra Bologna e Cremonese verrà trasmessa da DAZN