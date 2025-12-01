Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Bologna-Cremonese è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 24 punti e la Cremonese che invece è al 12° posto in classifica con 14 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.

Bologna-Cremonese si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Cremonese è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Cremonese in tv o in streaming

Partita : Bologna-Cremonese

: Bologna-Cremonese Data : lunedì 1 dicembre 2025

: lunedì 1 dicembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Ermanno Feliciani

Bologna-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.