Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Bologna-Fiorentina è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 30 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 14 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 5 reti.

Bologna-Fiorentina si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Fiorentina è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 10 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 40 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv o in streaming

Bologna-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.