Bologna-Genoa è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 3 punti e il Genoa che invece è al 15° posto in classifica con 2 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 1 rete.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Caleb Ekuban con 1 rete.
Bologna-Genoa si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Genoa è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Genoa
- Data: sabato 20 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Giuseppe Collu
Bologna-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2025.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Genoa?
- La gara tra Bologna e Genoa si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Bologna - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bologna - Genoa sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Bologna - Genoa?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Genoa?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 1 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Caleb Ekuban con 1 gol
- Chi trasmette la partita Bologna - Genoa?
- La partita tra Bologna e Genoa verrà trasmessa da DAZN