Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Bologna-Genoa è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 3 punti e il Genoa che invece è al 15° posto in classifica con 2 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 1 rete.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Caleb Ekuban con 1 rete.

Bologna-Genoa si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Genoa è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Genoa in tv o in streaming

Bologna-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.