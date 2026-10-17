Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

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Bologna-Inter è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 5 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 16 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 1 rete.

L'Inter ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 4 reti.

Bologna-Inter si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Inter è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Inter in tv o in streaming

Partita : Bologna-Inter

: Bologna-Inter Data : sabato 17 ottobre 2026

: sabato 17 ottobre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Daniele Doveri

Bologna-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 17-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Inter sarà inserito un'ora prima del match.