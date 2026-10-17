Bologna-Inter è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 5 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 16 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 1 rete.
L'Inter ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 4 reti.
Bologna-Inter si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Inter è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Inter in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Inter
- Data: sabato 17 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Daniele Doveri
Bologna-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 17-10-2026.
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Il link al live di Bologna-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Inter?
- La gara tra Bologna e Inter si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Bologna - Inter?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bologna - Inter sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Bologna - Inter?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Inter?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 4 gol
- Chi trasmette la partita Bologna - Inter?
- La partita tra Bologna e Inter verrà trasmessa da DAZN