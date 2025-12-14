Bologna-Juventus è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 25 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 23 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 5 reti.
Bologna-Juventus si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Juventus è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Maurizio Mariani. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Juventus
- Data: domenica 14 dicembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Davide Massa
Bologna-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Bologna-Juventus live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Bologna-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
