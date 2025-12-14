Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Bologna-Juventus è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 25 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 23 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 5 reti.

Bologna-Juventus si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Juventus è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Maurizio Mariani. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Juventus in tv o in streaming

Partita : Bologna-Juventus

: Bologna-Juventus Data : domenica 14 dicembre 2025

: domenica 14 dicembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Davide Massa

Bologna-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.