Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Bologna-Lazio è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 42 punti e la Lazio che invece è al 9° posto in classifica con 40 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 12 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 10 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustav Isaksen con 4 reti.

Bologna-Lazio si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Lazio è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 11 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 29 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Lazio in tv o in streaming

Partita : Bologna-Lazio

: Bologna-Lazio Data : domenica 22 marzo 2026

: domenica 22 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Ermanno Feliciani

Bologna-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.