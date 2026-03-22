Bologna-Lazio è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 42 punti e la Lazio che invece è al 9° posto in classifica con 40 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 12 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 10 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustav Isaksen con 4 reti.
Bologna-Lazio si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Lazio è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 11 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 29 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Lazio
- Data: domenica 22 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Bologna-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026.
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Il link al live di Bologna-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Lazio?
- La gara tra Bologna e Lazio si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Bologna - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bologna - Lazio sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Bologna - Lazio?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Lazio?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Gustav Isaksen con 4 gol
- Chi trasmette la partita Bologna - Lazio?
- La partita tra Bologna e Lazio verrà trasmessa da DAZN