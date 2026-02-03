Bologna-Milan è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 30 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 47 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 13 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Bologna-Milan si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Milan è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Milan in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Milan
- Data: martedì 3 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Bologna-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 03-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Bologna-Milan live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Bologna-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Milan?
- La gara tra Bologna e Milan si giocherà martedì 3 febbraio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Bologna - Milan?
- L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bologna - Milan sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Bologna - Milan?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Milan?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol
- Chi trasmette la partita Bologna - Milan?
- La partita tra Bologna e Milan verrà trasmessa da DAZN