Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Bologna-Milan è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 30 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 47 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 13 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Bologna-Milan si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Milan è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Milan in tv o in streaming

Bologna-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 03-02-2026.

