Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Bologna-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Bologna-Milan è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 30 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 47 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 13 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Bologna-Milan si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Milan è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Bologna-Milan
  • Data: martedì 3 febbraio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bologna
  • Stadio: Renato Dall'Ara
  • Arbitro: Gianluca Manganiello

Bologna-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 03-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Bologna - Milan?
La gara tra Bologna e Milan si giocherà martedì 3 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Bologna - Milan?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Milan sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Bologna - Milan?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Milan?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol
Chi trasmette la partita Bologna - Milan?
La partita tra Bologna e Milan verrà trasmessa da DAZN
Bologna-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio