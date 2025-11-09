Virgilio Sport
Bologna-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Bologna-Napoli è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 18 punti e il Napoli che invece è al 1° posto in classifica con 22 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Frank Anguissa con 4 reti.

Bologna-Napoli si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Napoli è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Bologna-Napoli
  • Data: domenica 9 novembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bologna
  • Stadio: Renato Dall'Ara
  • Arbitro: Daniele Chiffi

Bologna-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 09-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Bologna - Napoli?
La gara tra Bologna e Napoli si giocherà domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Bologna - Napoli?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Napoli sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Bologna - Napoli?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Napoli?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 5 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Frank Anguissa con 4 gol
Chi trasmette la partita Bologna - Napoli?
La partita tra Bologna e Napoli verrà trasmessa da DAZN
