Bologna-Napoli è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 18 punti e il Napoli che invece è al 1° posto in classifica con 22 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Frank Anguissa con 4 reti.
Bologna-Napoli si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Napoli è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Napoli
- Data: domenica 9 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Daniele Chiffi
Bologna-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 09-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Bologna-Napoli live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Bologna-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
