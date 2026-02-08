Virgilio Sport
Bologna-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Bologna-Parma è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 30 punti e il Parma che invece è al 15° posto in classifica con 23 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 6 reti.

Bologna-Parma si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Parma è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 10 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Parma in tv o in streaming

  • Partita: Bologna-Parma
  • Data: domenica 8 febbraio 2026
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bologna
  • Stadio: Renato Dall'Ara
  • Arbitro: Giuseppe Collu

Bologna-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 08-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Bologna - Parma?
La gara tra Bologna e Parma si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Bologna - Parma?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Parma sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Bologna - Parma?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Parma?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol
Chi trasmette la partita Bologna - Parma?
La partita tra Bologna e Parma verrà trasmessa da DAZN
