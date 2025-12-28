Bologna-Sassuolo è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 25 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 21 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 4 reti.
Bologna-Sassuolo si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Sassuolo è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Sassuolo
- Data: domenica 28 dicembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Bologna-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 28-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Bologna-Sassuolo live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
