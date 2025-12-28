Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Bologna-Sassuolo è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 25 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 21 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 4 reti.

Bologna-Sassuolo si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Sassuolo è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Bologna-Sassuolo

: Bologna-Sassuolo Data : domenica 28 dicembre 2025

: domenica 28 dicembre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Juan Luca Sacchi

Bologna-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 28-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.