Bologna-Sassuolo è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 0 punti e il Sassuolo che invece è al 10° posto in classifica con 3 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 1 rete.
Bologna-Sassuolo si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Sassuolo è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Sassuolo
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Marco Di Bello
Bologna-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 06-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Bologna-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Sassuolo?
- La gara tra Bologna e Sassuolo si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Bologna - Sassuolo?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bologna - Sassuolo sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Bologna - Sassuolo?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Sassuolo?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Chi trasmette la partita Bologna - Sassuolo?
- La partita tra Bologna e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN e da Sky