Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

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Bologna-Sassuolo è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 0 punti e il Sassuolo che invece è al 10° posto in classifica con 3 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 1 rete.

Bologna-Sassuolo si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Sassuolo è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Bologna-Sassuolo

: Bologna-Sassuolo Data : domenica 6 settembre 2026

: domenica 6 settembre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Marco Di Bello

Bologna-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 06-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.