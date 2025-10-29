Bologna-Torino è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 14 punti e il Torino che invece è al 12° posto in classifica con 11 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 3 reti.
Bologna-Torino si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Torino è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Torino in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Torino
- Data: mercoledì 29 ottobre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Bologna-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Bologna-Torino live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Bologna-Torino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Torino?
- La gara tra Bologna e Torino si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Bologna - Torino?
- L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bologna - Torino sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Bologna - Torino?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Torino?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 5 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 3 gol
- Chi trasmette la partita Bologna - Torino?
- La partita tra Bologna e Torino verrà trasmessa da DAZN