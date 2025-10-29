Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Bologna-Torino è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 14 punti e il Torino che invece è al 12° posto in classifica con 11 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 3 reti.

Bologna-Torino si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Torino è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Torino in tv o in streaming

Partita : Bologna-Torino

: Bologna-Torino Data : mercoledì 29 ottobre 2025

: mercoledì 29 ottobre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Giovanni Ayroldi

Bologna-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Torino sarà inserito un'ora prima del match.