Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

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Bologna-Torino è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 1 punti e il Torino che invece è al 15° posto in classifica con 3 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Artem Dovbyk con 1 rete.

Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 2 reti.

Bologna-Torino si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Torino è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece . Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Guida ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Torino in tv o in streaming

Partita : Bologna-Torino

: Bologna-Torino Data : sabato 19 settembre 2026

: sabato 19 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Marco Guida

Bologna-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Torino sarà inserito un'ora prima del match.