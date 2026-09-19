Bologna-Torino è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 1 punti e il Torino che invece è al 15° posto in classifica con 3 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Artem Dovbyk con 1 rete.
Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 2 reti.
Bologna-Torino si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Torino è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece . Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Guida ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Torino in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Torino
- Data: sabato 19 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Marco Guida
Bologna-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-09-2026.
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Il link al live di Bologna-Torino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Torino?
- La gara tra Bologna e Torino si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Bologna - Torino?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Dove si gioca Bologna - Torino?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Torino?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Artem Dovbyk con 1 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol
- Chi trasmette la partita Bologna - Torino?
- La partita tra Bologna e Torino verrà trasmessa da DAZN