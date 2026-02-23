Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Bologna-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Bologna-Udinese è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 33 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 32 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 7 reti.

Bologna-Udinese si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Udinese è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 9 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 41 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Bologna-Udinese
  • Data: lunedì 23 febbraio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Bologna
  • Stadio: Renato Dall'Ara
  • Arbitro: Matteo Marcenaro

Bologna-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Bologna - Udinese?
La gara tra Bologna e Udinese si giocherà lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Bologna - Udinese?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Udinese sarà Valerio Marini
Dove si gioca Bologna - Udinese?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Udinese?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol
Chi trasmette la partita Bologna - Udinese?
La partita tra Bologna e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Bologna-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

HeyLight

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio