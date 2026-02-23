Bologna-Udinese è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 33 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 32 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 7 reti.
Bologna-Udinese si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Udinese è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 9 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 41 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Udinese
- Data: lunedì 23 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Bologna-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Bologna-Udinese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Bologna-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Udinese?
- La gara tra Bologna e Udinese si giocherà lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Bologna - Udinese?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bologna - Udinese sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Bologna - Udinese?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Udinese?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol
- Chi trasmette la partita Bologna - Udinese?
- La partita tra Bologna e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky