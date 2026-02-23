Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Bologna-Udinese è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 33 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 32 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 7 reti.

Bologna-Udinese si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Udinese è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 9 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 41 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Udinese in tv o in streaming

Bologna-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.