Bologna-Verona è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 39 punti e il Verona che invece è al 19° posto in classifica con 15 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 48. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.
Bologna-Verona si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Verona è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Verona in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Verona
- Data: domenica 8 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Bologna-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-03-2026.
