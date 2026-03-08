Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Bologna-Verona è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 39 punti e il Verona che invece è al 19° posto in classifica con 15 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 48. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.

Bologna-Verona si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Verona è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Verona in tv o in streaming

Partita : Bologna-Verona

: Bologna-Verona Data : domenica 8 marzo 2026

: domenica 8 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Giuseppe Mucera

Bologna-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Verona sarà inserito un'ora prima del match.