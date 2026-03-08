Virgilio Sport
Bologna-Verona come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Redazione

Bologna-Verona è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 39 punti e il Verona che invece è al 19° posto in classifica con 15 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 48. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.

Bologna-Verona si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Verona è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Verona in tv o in streaming

  • Partita: Bologna-Verona
  • Data: domenica 8 marzo 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bologna
  • Stadio: Renato Dall'Ara
  • Arbitro: Giuseppe Mucera

Bologna-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Verona sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Bologna - Verona?
La gara tra Bologna e Verona si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Bologna - Verona?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Verona sarà Antonio Giua
Dove si gioca Bologna - Verona?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Verona?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol
Chi trasmette la partita Bologna - Verona?
La partita tra Bologna e Verona verrà trasmessa da DAZN
