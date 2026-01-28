Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming, Champions League 2025/2026: probabili formazioni e arbitro

Tutte le informazioni utili per seguire il match in programma questa sera alle ore 21, stavolta l'Inter deve centrare l'ambiziosa qualificazione diretta agli ottavi

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’Inter prova a chiudere la League Phase per qualificarsi agli ottavi di Champions League senza intoppi. Oggi, mercoledì 28 gennaio, l’obiettivo di Cristian Chivu e i suoi è di centrare un risultato pieno, con quei punti che consentano di evitare i playoff, soprattutto sperando in risultati positivi dagli altri campi. Stesso discorso, ribaltato, per i tedeschi che sperano di risparmiarsi il passaggio ulteriore e di accedere alla qualificazione diretta. Appuntamento a questa sera a partire dalle ore 21 con la diretta gol.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La situazione dell’Inter

Dopo l’ennesima prova più che convincente in campionato contro il Pisa a San Siro, l’Inter deve riscattarsi anche in Champions nella sfida centrale nella stagione: la partita contro il Dortmund vale tantissimo, perché vincendo i nerazzurri potrebbero ancora evitare i playoff europei e puntare alla qualificazione diretta agli ottavi. La svolta richiesta arriverebbe dopo ben 3 sconfitte europee, ma nulla è impossibile vista la qualità dimostrata dalla formazione nerazzurra.

Partita: Borussia Dortmund-Inter

Data: 28 gennaio

Orario: 21

Diretta Tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253

Streaming: SkyGO, Now

Competizione: Champions League

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv

Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Union Saint-Gilloise e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, il big-match di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport calcio e Sky Sport 253

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Borussia Dortmund-Inter in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Borussia e Inter in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

ABBONATI E GUARDA L’INTER IN DIRETTA

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni.

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Borussia Dortmund (3-4-2-1) Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. All. Kovac.

L’arbitro

Borussia Dortmund-Inter è stata affidata al romeno István Kovacs, assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto uomo Szabolcs Kovacs: al var l’olandese Rob Dieperink, avar il polacco Tomasz Kwiatkowski.