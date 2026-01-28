Virgilio Sport
Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming, Champions League 2025/2026: probabili formazioni e arbitro

Tutte le informazioni utili per seguire il match in programma questa sera alle ore 21, stavolta l'Inter deve centrare l'ambiziosa qualificazione diretta agli ottavi

L’Inter prova a chiudere la League Phase per qualificarsi agli ottavi di Champions League senza intoppi. Oggi, mercoledì 28 gennaio, l’obiettivo di Cristian Chivu e i suoi è di centrare un risultato pieno, con quei punti che consentano di evitare i playoff, soprattutto sperando in risultati positivi dagli altri campi. Stesso discorso, ribaltato, per i tedeschi che sperano di risparmiarsi il passaggio ulteriore e di accedere alla qualificazione diretta. Appuntamento a questa sera a partire dalle ore 21 con la diretta gol.

La situazione dell’Inter

Dopo l’ennesima prova più che convincente in campionato contro il Pisa a San Siro, l’Inter deve riscattarsi anche in Champions nella sfida centrale nella stagione: la partita contro il Dortmund vale tantissimo, perché vincendo i nerazzurri potrebbero ancora evitare i playoff europei e puntare alla qualificazione diretta agli ottavi. La svolta richiesta arriverebbe dopo ben 3 sconfitte europee, ma nulla è impossibile vista la qualità dimostrata dalla formazione nerazzurra.

  • Partita: Borussia Dortmund-Inter
  • Data: 28 gennaio
  • Orario: 21
  • Diretta Tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253
  • Streaming: SkyGO, Now
  • Competizione: Champions League

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv

Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Union Saint-Gilloise e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, il big-match di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport calcio e Sky Sport 253

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Borussia Dortmund-Inter in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Borussia e Inter in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

ABBONATI E GUARDA L’INTER IN DIRETTA

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni.

  • Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

  • Borussia Dortmund (3-4-2-1) Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. All. Kovac.

L’arbitro

Borussia Dortmund-Inter è stata affidata al romeno István Kovacs, assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto uomo Szabolcs Kovacs: al var l’olandese Rob Dieperink, avar il polacco Tomasz Kwiatkowski.

