Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming, Champions League 2025/2026: probabili formazioni e arbitro

L’Inter prova a chiudere la League Phase per qualificarsi agli ottavi di Champions League senza intoppi. Oggi, mercoledì 28 gennaio, l’obiettivo di Cristian Chivu e i suoi è di centrare un risultato pieno, con quei punti che consentano di evitare i playoff, soprattutto sperando in risultati positivi dagli altri campi. Stesso discorso, ribaltato, per i tedeschi che sperano di risparmiarsi il passaggio ulteriore e di accedere alla qualificazione diretta. Appuntamento a questa sera a partire dalle ore 21 con la diretta gol.
- La situazione dell'Inter
- Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv
- Borussia Dortmund-Inter in streaming
- Probabili formazioni
- L'arbitro
La situazione dell’Inter
Dopo l’ennesima prova più che convincente in campionato contro il Pisa a San Siro, l’Inter deve riscattarsi anche in Champions nella sfida centrale nella stagione: la partita contro il Dortmund vale tantissimo, perché vincendo i nerazzurri potrebbero ancora evitare i playoff europei e puntare alla qualificazione diretta agli ottavi. La svolta richiesta arriverebbe dopo ben 3 sconfitte europee, ma nulla è impossibile vista la qualità dimostrata dalla formazione nerazzurra.
- Partita: Borussia Dortmund-Inter
- Data: 28 gennaio
- Orario: 21
- Diretta Tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253
- Streaming: SkyGO, Now
- Competizione: Champions League
Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv
Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Union Saint-Gilloise e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, il big-match di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport calcio e Sky Sport 253
Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.
Borussia Dortmund-Inter in streaming
Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Borussia e Inter in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.
Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.
Probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni.
Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
Borussia Dortmund (3-4-2-1) Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. All. Kovac.
L’arbitro
Borussia Dortmund-Inter è stata affidata al romeno István Kovacs, assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto uomo Szabolcs Kovacs: al var l’olandese Rob Dieperink, avar il polacco Tomasz Kwiatkowski.