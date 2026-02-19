Dove vedere Brann-Bologna in tv e streaming Europa League 2025/2026, orario, probabili formazioni e arbitro

Tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming in questa serata europea per l'andata degli spareggi della competizione continentale, gli emiliani partono in trasferta

Il Bologna arriva alla sfida di questa sera contro il Brann con una fase positiva alle spalle per quel che riguarda l’Europa League, competizione dove ha riscontrato minori difficoltà rispetto al campionato pur approdando agli spareggi. Gli emiliani di Vincenzo Italiano affrontano la trasferta dopo l’incoraggiante risultato con il Torino. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la sfida della sesta di Europa League in diretta, le probabili formazioni e l’arbitro designato.

La situazione di Bologna e Brann

Si gioca per l’andata degli spareggi di Europa League, ovvero il turno che condurrà verso gli ottavi di finale ci si augura il Bologna di Italiano. Il ritorno è in programma giovedì della prossima settimana a campi invertiti, dunque di scena allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Partita: Brann – Bologna

– Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Streaming: SkyGO, NOW

Data: 19 febbraio 2026

Orario: 18:45

Competizione: Europa League

Dove vedere Brann-Bologna in diretta tv

Per quanti intendono seguire in diretta tv la sfida degli emiliani, tra Brann e Bologna sarà trasmessa in esclusiva e diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Telecronaca affidata a Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi, inviata Marina Presello, Diretta Gol Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Brann-Bologna in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Bologna e Brann in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento.

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Turnover prevedibile ma non di grande impatto per la formazione di Italiano che vuole preservare anche i risultati in Europa dopo l’exploit in campionato e schiera il miglior undici possibile. Qualche ritocco, insomma pur non stravolgendo l’undici in campo:

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. All. Alexandersson

Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. All. Alexandersson BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

L’arbitro designato, VAR e AVAR

Brann-Bologna sarà arbitrato Rade Obrenovic (SVN) assistito da Praprotnik (SVN) e Klancnik (SVN), con quarto uomo Matosa (SVN) e addetti VAR Borosak (SVN) e Sagrkovic (SVN).