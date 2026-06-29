Dove vedere le gare dei Mondiali 2026 di lunedì 29 giugno: orari, stadi, diretta TV e streaming, probabili formazioni e tutte le informazioni.

I sedicesimi di finale del Mondiale 2026 proseguono e lunedì 29 giugno sera ci saranno tre sfide di grande fascino. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta il Giappone, mentre la Germania se la vedrà con il Paraguay per un posto negli ottavi di finale in serata mentre nella notte ci sarà Olanda-Marocco. Ma dove verranno trasmesse le gare in diretta televisiva?

Brasile-Giappone: data, orario e dove vederla

La sfida tra Brasile e Giappone si giocherà lunedì 29 giugno all’NRG Stadium di Houston (Texas). Il calcio d’inizio è fissato alle 19:00 italiane.

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La partita sarà trasmessa sia in chiaro, sulla RAI, che in diretta streaming su DAZN.

Su Rai 1 si segnala una variazione di palinsesto con il pre-gara di Brasile-Giappone in onda dalle 18:40, il tg1 flash durante l’intervallo e il post gara dalle 21:05 (se la sfida dovesse concludersi senza supplementari e rigori)

Probabili formazioni Brasile-Ancelotti

Brasile (4-3-3): Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Jr., Matheus Cunha.

Ct.: Carlo Ancelotti.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Junya Ito, Maeda; Ueda.

Ct.: Hajime Moriyasu.

Germania-Paraguay: data, orario e dove vederla

L’altro sedicesimo di finale vedrà di fronte Germania e Paraguay. L’incontro è in programma lunedì 29 giugno alle 22:30 italiane, all’Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Anche questo match sarà visibile in diretta streaming su DAZN.

Probabili formazioni Germania-Paraguay

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Ct.: Julian Nagelsmann.

Paraguay (4-2-3-1): Gatito Fernández; Espínola, Balbuena, Alderete, Alonso; Cubas, Villasanti; Almirón, Enciso, Sosa; Sanabria.

Ct.: Gustavo Alfaro.

Olanda-Marocco: data, orario e dove vederla

L’ultimo incontro in programma nella giornata di lunedì 29 giugno metterà di fronte Olanda e Marocco. Il calcio d’inizio è fissato alle 03:00 italiane di martedì 30 giugno (nella notte tra lunedì e martedì) al Monterrey Stadium di Monterrey, in Messico. La sfida, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Probabili formazioni

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Aké; Reijnders, De Jong; Frimpong, Xavi Simons, Gakpo; Brobbey.

Ct.: Ronald Koeman.

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, El Yamiq, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, El Khannouss; Ziyech, En-Nesyri, Abde Ezzalzouli.

Ct.: Walid Regragui.

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