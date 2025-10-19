Cagliari-Bologna è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 8 punti e il Bologna che invece è al 7° posto in classifica con 10 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 2 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 4 reti.
Cagliari-Bologna si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Bologna è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cagliari-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Bologna
- Data: domenica 19 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Matteo Marchetti
Cagliari-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-10-2025.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cagliari - Bologna?
- La gara tra Cagliari e Bologna si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cagliari - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cagliari - Bologna sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Cagliari - Bologna?
- La partita si gioca a Cagliari
- In che stadio si gioca Cagliari - Bologna?
- Stadio Unipol Domus
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Andrea Belotti con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 4 gol
- Chi trasmette la partita Cagliari - Bologna?
- La partita tra Cagliari e Bologna verrà trasmessa da DAZN