Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Bologna è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 8 punti e il Bologna che invece è al 7° posto in classifica con 10 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 2 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 4 reti.

Cagliari-Bologna si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Bologna è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Bologna in tv o in streaming

Cagliari-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.