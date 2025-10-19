Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Cagliari-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari-Bologna è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 8 punti e il Bologna che invece è al 7° posto in classifica con 10 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 2 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 4 reti.

Cagliari-Bologna si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Bologna è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Cagliari-Bologna
  • Data: domenica 19 ottobre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cagliari
  • Stadio: Unipol Domus
  • Arbitro: Matteo Marchetti

Cagliari-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cagliari - Bologna?
La gara tra Cagliari e Bologna si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cagliari - Bologna?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Bologna sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Cagliari - Bologna?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Bologna?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Andrea Belotti con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 4 gol
Chi trasmette la partita Cagliari - Bologna?
La partita tra Cagliari e Bologna verrà trasmessa da DAZN
Cagliari-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

De Clementi Mobility

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio