Cagliari-Bologna è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 13 punti e il Bologna che invece è al 15° posto in classifica con 5 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 4 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 1 rete.
Cagliari-Bologna si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Bologna è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cagliari-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Bologna
- Data: sabato 24 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Kevin Bonacina
Cagliari-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026.
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Il link al live di Cagliari-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cagliari - Bologna?
- La gara tra Cagliari e Bologna si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cagliari - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cagliari - Bologna sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Cagliari - Bologna?
- La partita si gioca a Cagliari
- In che stadio si gioca Cagliari - Bologna?
- Stadio Unipol Domus
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 4 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 1 gol
- Chi trasmette la partita Cagliari - Bologna?
- La partita tra Cagliari e Bologna verrà trasmessa da DAZN