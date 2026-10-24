Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

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Cagliari-Bologna è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 13 punti e il Bologna che invece è al 15° posto in classifica con 5 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 4 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 1 rete.

Cagliari-Bologna si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Bologna è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Bologna in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Bologna

: Cagliari-Bologna Data : sabato 24 ottobre 2026

: sabato 24 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Kevin Bonacina

Cagliari-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.