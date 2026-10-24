Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Cagliari-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari-Bologna è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 13 punti e il Bologna che invece è al 15° posto in classifica con 5 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 4 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 1 rete.

Cagliari-Bologna si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Bologna è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Cagliari-Bologna
  • Data: sabato 24 ottobre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cagliari
  • Stadio: Unipol Domus
  • Arbitro: Kevin Bonacina

Cagliari-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cagliari - Bologna?
La gara tra Cagliari e Bologna si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cagliari - Bologna?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Bologna sarà Manuel Volpi
Dove si gioca Cagliari - Bologna?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Bologna?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 4 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 1 gol
Chi trasmette la partita Cagliari - Bologna?
La partita tra Cagliari e Bologna verrà trasmessa da DAZN
Cagliari-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio