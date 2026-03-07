Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Como è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 30 punti e il Como che invece è al 5° posto in classifica con 48 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Semih Kiliçsoy con 4 reti.

Il Como ha ottenuto finora 13 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 9 reti.

Cagliari-Como si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Como è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Cagliari-Como in tv o in streaming

Cagliari-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Como sarà inserito un'ora prima del match.