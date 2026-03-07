Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Cagliari-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari-Como è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 30 punti e il Como che invece è al 5° posto in classifica con 48 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Semih Kiliçsoy con 4 reti.
Il Como ha ottenuto finora 13 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 9 reti.

Cagliari-Como si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Como è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Cagliari-Como in tv o in streaming

  • Partita: Cagliari-Como
  • Data: sabato 7 marzo 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cagliari
  • Stadio: Unipol Domus
  • Arbitro: Livio Marinelli

Cagliari-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Como sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cagliari - Como?
La gara tra Cagliari e Como si giocherà sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cagliari - Como?
L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Como sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Cagliari - Como?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Como?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Semih Kiliçsoy con 4 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 9 gol
Chi trasmette la partita Cagliari - Como?
La partita tra Cagliari e Como verrà trasmessa da DAZN
Cagliari-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio